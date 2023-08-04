Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III встретился с премьер-министром Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр обороны Ллойд Дж. Остин III принял сегодня /3 август/ в Пентагоне премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, и подтвердить прочность двусторонних отношений между США и Монголией.

Министр Остин отметил, что Премьер-министр Монголии впервые посетил Пентагон, и выразил признательность премьер-министру за его усилия по укреплению двусторонних отношений в области обороны между нашими двумя странами.

Министр Остин выразил благодарность премьер-министру Оюн-Эрдэнэ за десятилетия партнерства между Министерством обороны и монгольскими вооруженными силами, отметив, в частности, его признательность за вклад Монголии в миссии США по стабилизации в Ираке и Афганистане, пишет официальный сайт министерства обороны США.

Министр Остин похвалил Монголию за ее впечатляющие результаты в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций по всему миру и отметил 20 легких боевых бронированных машин JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), которые Монголия получит от Соединенных Штатов для поддержки миротворческих миссий ООН в Монголии.

источник: Middle Asian News

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