Рейсы США и Монголии запланированы в рамках нового пакта о воздушном транспорте

CentralAsia (MNG) - Рейсы между США и Монголией запланированы на следующий год, при этом подписание соглашения о воздушном транспорте запланировано в рамках усиленного партнерства между двумя странами.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай проводит переговоры с правительством США в рамках своего первого официального визита.

«Для нас Соединенные Штаты являются не только нашим третьим стратегическим соседом, но и путеводной полярной звездой на нашем демократическом пути», — сказал он во время брифинга с вице-президентом США Камалой Харрис.

Оюун-Эрдэнэ говорит, что правительства двух стран подпишут соглашение об «открытом небе», и полеты начнутся во втором квартале 2024 года.

Тем временем монгольский флагманский авиаперевозчик MIAT подтверждает, что арендует пару самолетов Boeing 787-9 у AerCap, причем первый самолет прибудет в этом месяце.

Это отличается от планов, обнародованных в 2019 году, до срыва пандемии, что компания приобретет 787-9 через Air Lease в США.

В феврале этого года MIAT также запросил разрешение на выполнение рейсов из Улан-Батора в Сан-Франциско, заявив, что он ожидает получить два Boeing 787-9, поставка которых запланирована на 2023 и начало 2024 года.

Оюун-Эрдэнэ также собирается встретиться с официальными лицами НАСА, чтобы обсудить более тесное сотрудничество в космическом секторе.

Правительство Монголии добавляет, что экономические связи также будут подкреплены подписанием новой дорожной карты экономического сотрудничества.

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