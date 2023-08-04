Около 70% потребления овощей будет обеспечиваться внутри страны

CentralAsia (MNG) - В этом году из-за прохладной погоды в апреле и мае весенняя посадка началась позже, чем в предыдущие годы, и с 15 мая шла гладко. Об этом говорил начальник отдела реализации аграрной политики Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Есөн-Эрдэнэ Даваасурэн.

В текущем году засеяно 334,7 тыс. га пшеницы, 18,1 тыс. га картофеля, 12,5 тыс. га овощей, 65,6 тыс. га комбикормов, 118,9 тыс. га масличных, всего 580,6 тыс. га. По сравнению с прошлым годом общая посевная площадь увеличилась на 9,7 тыс. га.

В этом году планируется собрать около 500 тонн пшеницы с 335 тысяч гектаров земли. Таким образом, предполагается, что пшеница и картофель удовлетворят внутренние потребности на 100%, а другие овощи - на 70%, сообщает отраслевое министерство.

В рамках программы продовольственного обеспечения и безопасности мы работаем над созданием на территории центра по разведению плодово-ягодных деревьев, говорит Есөн-Эрдэнэ Даваасурэн.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения