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ИГ заявило об убийстве своего лидера
Предыстория: Эрдоган сообщил о ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Террористическая организация «Исламское государство» объявила, что ее главарь Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши был убит. На его место назначен Абу Хафсан аль-Хашими аль-Кураши, сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

ИГ утверждает, что ее лидера застрелили в ходе столкновений с террористической группировкой «Хейат Тахрир аш-Шам», члены которой пытались взять его в плен в сирийской провинции Идлиб. Когда это произошло, неизвестно, другие подробности не приводятся.

Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши объявили лидером ИГ в конце 2022 года после того, как его предшественник Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Кураши был ликвидирован военными США. По данным Reuters, террорист подорвал себя, когда попал в окружение. Президент Турции Тайип Эрдоган в апреле 2023-го сказал, что турецкая разведка ликвидировала Абу аль-Хусейна аль-Кураши в ходе операции в Сирии.

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