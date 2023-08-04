Около 10 стран примут участие в выставке «Монголо-Китайская Экспо»

CentralAsia (MNG) - Согласно «Совместной декларации о развитии всестороннего стратегического партнерства между Монголией и Китайской Народной Республикой», стороны договорились об организации совместных выставок и мероприятий.

Кстати, четвертая выставка «Монголия-Китай Экспо» пройдет в Хөх-Хото, Китай, с 6 по 10 сентября. В рамках этого проекта была создана рабочая подгруппа для организации торговых ярмарок, конференций, торговых и инвестиционных дискуссий и культурных мероприятий.

В выставке примут участие около 10 стран, и каждая страна будет участвовать с продуктами, которые представляют их страны.

Обсуждены такие вопросы, как обращение внимания на транспортировку товаров и продукции 500 предприятий, участвующих в выставке и торговле, соблюдение стандартов качества товаров, оперативность работы в соответствии с соответствующими процедурами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения