Захватившие власть в Нигере мятежники денонсируют военные соглашения с Францией

Абдурахаман Чиани и другие командующие армией в Ниамее

CentralAsia (CA) - Военные, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией, сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, Франция дислоцировала в Нигере от 1000 до 1500 военнослужащих. Их направили для помощи в борьбе с повстанцами группировок, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством».

Agence France-Presse сообщает, что нигерийские военные пообещали «немедленный» ответ на любую агрессию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), добавляет агентство.

В заявлении также говорится об отзыве мандатов послов Нигера во Франции, США, Того и Нигерии.

Группа военных из президентской гвардии Нигера (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) 26 июля захватила президента Мохамеда Базума. Новым главой государства объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Переворот он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. До этого СМИ сообщали, что Базум рассматривает отправку Чиани в отставку.

Свержение Базума осудили ООН, США, ЕС и Африканский союз. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не потерпит нападки на страну и ее интересы в Нигере, и пригрозил «немедленным и непреклонным» ответом. В Париже подчеркнули, что Франция поддерживает все региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка и возвращение к власти свергнутого президента Базума.

Нигерийские военные в свою очередь обвинили Францию в планах провести операцию по освобождению свергнутого президента, в том числе нанести удары по президентскому дворцу в столице Ниамее. Также они приостановили экспорт золота и урана во Францию.

ЭКОВАС заявила 30 июля, что дает захватившим власть в Нигере мятежникам неделю на освобождение президента Мохамеда Базума и восстановление конституционного строя. В противном случае страны объединения пообещали предпринять «все меры», необходимые для восстановления конституционного порядка. В то же время Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать военное вмешательство в дела Нигера объявлением войны Уагадугу и Бамако.