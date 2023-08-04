США передали Таджикистану оборудование для развития энергетического сектора

- Таджикистан, общество
- 11:34, 04 августа 2023
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CentralAsia (TJ) - Посол США в Таджикистане Мануэль Микаллер и министр энергетики и водных ресурсов РТ Далер Джума приняли участие в церемонии передачи 59 контейнеров с трансформаторным оборудованием на сумму 4,5 млн долларов, сообщает посольство США.
На церемонии было отмечено, что это современное оборудование предназначено для установки на ключевых электрических подстанциях и способствует снижению технических потерь, которые обычно возникают из-за перегрузок в передающих сетях.
В ходе церемонии посол Микаллер подчеркнул, что электроэнергия играет ключевую роль в экономическом развитии и обеспечении стабильности.
Отмечалось, что энергия не только способствует развитию здравоохранения и образования, но также обеспечивает доступ к чистой воде и другим жизненно важным ресурсам, что является неотъемлемой частью обеспечения высокого уровня качества жизни в Таджикистане.