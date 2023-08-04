Польша усиливает границу с Беларусью боевыми вертолетами, которые «без колебаний» откроют огонь

CentralAsia (CA) - Польша вслед за размещением на границе с Беларусью снайперов перекинула туда для защиты боевые вертолеты, пилоты которых готовы «без колебаний» открыть огонь в случае угрозы. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Польши Марек Соколовский на совещании с министром обороны Мариушем Блащаком, сообщает tvp.info.

Генерал отметил, что пилоты являются профессионалами с боевым опытом, все служили в Афганистане и Иране.

«Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты с полноценным летным допуском, есть пилоты, которые применяли бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке. Они опытные. Если произойдут тревожные события, они без колебаний применят оружие»,— сказал Соколовский.

Заместитель командующего уточнил, что на приграничные территории были переброшены вертолеты из состава первой авиационной бригады cухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады ВС Польши. Они будут базироваться на двух позициях в режиме немедленного реагирования, отметил он.

1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета в районе Беловежи на малой высоте нарушили воздушное пространство страны. По данным польских аналитиков открытых данных, речь шла о Ми-24 и Ми-8. В ответ на это в Минобороны Белоруссии сообщили, что таким заявлением Польша пытается оправдать наращивание сил у границы. 3 августа бывший глава польского правительства Влодзимеж Цимошевич в эфире радио RMF FM заявил, что указанные два вертолета принадлежат охране президента Белоруссии. Минск эти данные отверг.