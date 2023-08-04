В Казахстане продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива

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CentralAsia (KZ) - Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным транспортом, говорится в совместном приказе Министерства энергетики, Министерства финансов, МВД и КНБ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан».

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей)», - говорится в документе.

Аналогичный приказ действовал с января 2023 года по 1 августа.

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