В Казахстане показывают рекламу с призывом вступать в российскую армию, — Reuters

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CentralAsia (KZ) - Рекламные объявления, предлагающие немедленную оплату более 5 тыс. долларов за вступление в российскую армию, начали появляться на экранах казахстанских интернет-пользователей на фоне эскалации украинского конфликта, сообщает Reuters.

В Казахстане, бывшей советской республике, граничащей с Россией, проживает более 3 млн этнических русских, и он традиционно был одним из ближайших союзников России. Однако правительство Астаны не поддержало то, что Москва называет «специальной военной операцией» в Украине, и призвало к миру.

Явно ориентированная на казахов реклама, которую увидело агентство Reuters, показывает флаги России и Казахстана и лозунг «Плечом к плечу». Они обещают единовременную выплату в размере 495 тыс. российских рублей (5,3 тыс. долларов США) тем, кто подпишет контракт с российскими военными, а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 тыс. рублей (2 тыс. долларов США) и нераскрытые дополнительные льготы.

Объявления ведут на веб-сайт, который предлагает потенциальным новобранцам возможность вступить в российскую армию в Сахалинской области на Дальнем Востоке России. На сайте указано, что его владельцем является Агентство развития человеческого капитала Сахалинской области, организация, созданная местным правительством.

Операторы колл-центра заявили, что не могут комментировать размещение рекламы, и организация не ответила на вопросы, отправленные по электронной почте. Участие в военных конфликтах за границей за плату является незаконным в соответствии с казахстанским законодательством.

Министерство информации и социального развития Казахстана не сразу ответило на запрос о комментарии к объявлениям.

Жители других бывших советских стран Центральной Азии рассказали Reuters, что некоторые из их соотечественников присоединились либо к российской армии, либо к российским частным наемным группам, таким как «Вагнер», но вербовка обычно происходила в России, где работают миллионы узбекских, таджикских и кыргызских рабочих-мигрантов.

«Бывший муж моей сестры умер в Лисичанске в октябре прошлого года», — сообщил Reuters житель Таджикистана на условиях анонимности. «Один из моих племянников присоединился к группе «Вагнера» после пребывания в русской тюрьме».

«В Кыргызстане в мае местный житель был приговорен к 10 годам лишения свободы за присоединение к российским марионеточным силам в Луганской области Украины», - пишет издание.

Министерство иностранных дел России заявило на этой неделе, что рассматривает просьбу российского политика о предоставлении этому человеку российского гражданства, чтобы Москва могла оказать давление на Бишкек, чтобы он освободил его и разрешил вернуться в Россию.

Казахских рабочих-мигрантов за границей гораздо меньше из-за богатства страны, основанного на нефти, хотя вакансии на стройках в подконтрольных России частях Украины также рекламируются на казахстанских сайтах объявлений.

Полный перевод статьи Reuters «Russia targets neighbour Kazakhstan with army recruitment ads».

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