Свергнутый президент Нигера попросил США и мир о помощи

Мохамед Базум

CentralAsia (CA) - Президент Нигера Мохамед Базум, отстраненный от должности в результате военного переворота, попросил США и мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Об этом он написал в колонке The Washington Post.

Мохамед Базум заявил, что его правительство пришло к власти в результате демократических выборов в 2021 году. По его словам, мятежники оправдывают свои действия тем, что борьба властей с терроризмом не увенчалась успехом, а все экономические и социальные реформы, а также партнерство с США и Европой, якобы нанесли ущерб Нигеру.

Базум с этим не согласился, отметив, что ситуация с безопасностью в Нигере «резко улучшилась» в том числе благодаря партнерству с западными странами. Он обратил внимание на то, что иностранная помощь составляет 40% бюджета Нигера, но страна может не получить этих средств из-за госпереворота. Мохамед Базум также отметил, что темпы роста ВВП на душу населения в 2022 году увеличились более чем в три раза, до 7,4%. Также в прошлом году, по его словам, не было забастовок учителей и рабочих крупных секторов.

«Примечательно, что ситуация с безопасностью в Нигере значительно лучше, чем у наших соседей Мали и Буркина-Фасо, чьи правительства, созданные в результате военного переворота, поддерживают незаконный госпереворот (в Нигере). Вместо того, чтобы решать проблемы безопасности путем укрепления собственного потенциала, они нанимают преступных российских наемников, таких как группа «Вагнера», в ущерб правам и достоинству своего народа»,— написал президент Нигера.

Базум уточнил, что с момента госпереворота цена на рис в стране уже выросла на 40%, и некоторые районы начали сообщать о нехватке товаров и электричества. «По официальному приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный (африканский) регион Сахель может попасть под влияние России через группу «Вагнера», чей жестокий терроризм в полной мере проявился на Украине»,— убежден политик.

Мохамед Базум опасается, что «Боко Харам» и другие террористические группировки «наверняка воспользуются нестабильностью Нигера, используя страну в качестве плацдарма для нападения на соседние страны и подрыва мира, безопасности и свободы». «В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок. Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и соблюдение верховенства права,— единственный способ добиться устойчивого прогресса в борьбе с нищетой и терроризмом. Народ Нигерии никогда не забудет вашу поддержку в этот поворотный момент нашей истории»,— призвал он.

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили, что президент Мохамед Базум и члены его семьи отстранены от власти. Командование армии Нигера поддержало военных, устроивших мятеж. Базум отказался уходить в отставку. 1 августа Евросоюз начал эвакуацию своих граждан из Нигера. На следующий день военные Нигера назначили новых глав регионов страны. Сегодня, 4 августа, мятежники денонсировали военные соглашения с Францией, а также лишили полномочий послов Нигера во Франции, Нигерии, Того и США.