В Казахстане введут уголовную ответственность за кражу невест

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CentralAsia (KZ) - Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане инициировал внесение поправок в уголовное законодательство, направленных на пресечение кражи невест.

«Уполномоченным уже направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 «Похищение лица с целью заключения брака», которое, как мы полагаем, окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин», - говорится в информации офиса омбудсмена, распространенной в пятницу.

Кроме того, предлагается из действующего законодательства исключить примечание к ст. 125 УК (похищение человека), предусматривающее «освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы».

Здесь привели опыт стран Центральной Азии, который показывает, что в уголовных законодательствах Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана имеется отдельная статья о похищении женщин с целью принудительного вступления в брак.

«Генеральная прокуратура поддержала предложение омбудсмена, и поправки совместно будут внесены в ходе законопроектной деятельности», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в Казахстане, особенно в южных регионах.

В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды. «Ситуация усугубляется тем, что данные случаи, в основном, имеют латентный характер, ввиду существующих стереотипов, не позволяющих женщинам сообщать о применении такого вида принуждения. В большинстве случаев молодые люди даже и не знают об уголовной ответственности. Мало кто осознает, что это серьезное преступление, грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу», - говорится в информации.

Анализ уголовных правонарушений, связанных с похищением человека, показал, что в период с 2019 года по настоящее время было зарегистрировано 214 уголовных правонарушении указанной категории. При этом достоверных статистических данных по кражам девушек с целью вступления в брак нет, поскольку в Уголовном кодексе отсутствует отдельный состав такого правонарушения, говорится в сообщении.

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