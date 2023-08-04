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В Казахстане в выходные ожидаются дожди с грозами

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 5-7 августа ожидается неустойчивая погода с постепенным понижением температуры воздуха, только на юго-востоке страны будет очень сильная жара, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие дни на территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями и грозами; на севере, в центре, востоке, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом», - сообщают синоптики.

Западные регионы страны по-прежнему будут находиться в поле повышенного давления, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков.

В целом на большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температур, но 5-6 августа на юго-востоке будет очень сильная жара +40+42°С.

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