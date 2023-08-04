В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности
- Азия и мир, погода
- 14:26, 04 августа 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - «Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве. Предупреждение о жаркой погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.
«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12:00 субботы, 5 августа, до 12:00, понедельника, 7 августа», — говорится в сообщении.
В эти дни в столице в дневные часы ожидается сильная жара. Ожидается, что температура воздуха достигнет 32-34 градусов.
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