Два морских дрона ВСУ атаковали военную базу в Новороссийске. Провоенные блогеры сообщили о повреждении военного корабля РФ (видео)

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины в ночь на 4 августа пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами, сообщило Минобороны РФ.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию об атаке надводных беспилотников. По данным чиновника, пострадавших и разрушений нет.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что на атаку «моментально среагировали и помогли избежать последствий» экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Однако, российские военные паблики сообщают, что десантный корабль «Оленегорский горняк» получил повреждения во время ночной атаки морских дронов.

Ряд провоенных блогеров опубликовали фото и видео, на которых запечатлен идущий на буксире и накренившийся на бок военный корабль.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлен момент возможной атаки на «Оленегорский горняк».

Источник издания «Украинская правда» заявил, что это была совместная спецоперация Службы безопасности с Военно-морскими силами Украины. Об этом же сообщают другие украинские телеграм-каналы.

«На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа. Поэтому все заявления россиян об „отбитой атаке“ — фейк», — сказал собеседник «Украинской правды» в СБУ.

В порту Новороссийска находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В его пресс-службе заявляли, что инфраструктура КТК не пострадала и компания продолжает отгрузку нефти на терминале в штатном режиме на пришвартованные танкера. При этом в порту был установлен временный запрет на движение судов.