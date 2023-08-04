Два морских дрона ВСУ атаковали военную базу в Новороссийске. Провоенные блогеры сообщили о повреждении военного корабля РФ (видео)

- Азия и мир, политика
- 15:30, 04 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины в ночь на 4 августа пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами, сообщило Минобороны РФ.
«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — говорится в сообщении ведомства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию об атаке надводных беспилотников. По данным чиновника, пострадавших и разрушений нет.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что на атаку «моментально среагировали и помогли избежать последствий» экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».
Однако, российские военные паблики сообщают, что десантный корабль «Оленегорский горняк» получил повреждения во время ночной атаки морских дронов.
Ряд провоенных блогеров опубликовали фото и видео, на которых запечатлен идущий на буксире и накренившийся на бок военный корабль.
Также в сети появилось видео, на котором запечатлен момент возможной атаки на «Оленегорский горняк».
Источник издания «Украинская правда» заявил, что это была совместная спецоперация Службы безопасности с Военно-морскими силами Украины. Об этом же сообщают другие украинские телеграм-каналы.
«На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа. Поэтому все заявления россиян об „отбитой атаке“ — фейк», — сказал собеседник «Украинской правды» в СБУ.
В порту Новороссийска находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В его пресс-службе заявляли, что инфраструктура КТК не пострадала и компания продолжает отгрузку нефти на терминале в штатном режиме на пришвартованные танкера. При этом в порту был установлен временный запрет на движение судов.