Литва усиливает охрану, опасаясь провокаций ЧВК «Вагнера» у своих границ

CentralAsia (CA) - Литва усилила охрану своей границы и обновила планы реагирования в случае провокаций «вагнеровцев», которые расположились недалеко от границы с Литвой в Гродненской области Беларуси. Об этом заявил президент Гитанас Науседа по итогам встречи с польским премьер-министром, передает Delfi.

«У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков «Вагнера» в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков «Вагнера» в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО», - заявил Науседа.

С ним согласен польский премьер Моравецкий, который заявил, что цель ЧВК - дестабилизация восточного фланга НАТО.

По оценкам двух стран, в Беларуси сейчас находится около 4 тысяч наемников, но итоговая цифра может достичь 10 тысяч. «Мы должны быть готовы к тому, что число провокаций будет расти», – сказал Моравецкий.

Вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что страна приняла решение закрыть два КПП на границе с Беларусью, пишет «Европейская правда».

По словам Абрамавичюса, что это «одна из мер, по которым в ближайшее время будет принято решение – закрытие двух КПП». Он добавил, что «их назовут чуть позже».

«Если в Польше сейчас практически действует один КПП на границе с Беларусью, то у нас их шесть. Одна из мер превенции – сокращение их количества с шести до четырех», – отметил вице-министр.

Абрамавичюс также отметил, что «если одна страна решит закрыть границы, это не даст никаких результатов – только ухудшит ситуацию в других странах».

«Поэтому может приниматься только единое решение, региональное – как в прошлом году, когда было принято решение не впускать россиян», – заявил он, уточнив, что эти действия зависят от количества провокаций на границе.

Бойцы ЧВК «Вагнер» были размещены в Белоруссии в рамках урегулирования конфликта из-за мятежа в России. Сейчас они проводят совместные тренировки с белорусскими военными. Президент Александр Лукашенко хочет использовать компанию для развития контрактной армии. Он отрицал планы ЧВК попасть в Польшу.