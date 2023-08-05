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Госсекретарь Блинкен встретился с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -  4 августа, государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен встретился сегодня в Вашингтоне с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайном, чтобы отметить сильное и растущее Стратегическое партнерство третьего соседа между Соединенными Штатами и Монголией.

Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Оюун-Эрдэнэ пообещали возобновить и модернизировать экономическое сотрудничество США и Монголии с помощью новой дорожной карты экономического сотрудничества. Секретарь выразил постоянную поддержку усилий Монголии по повышению экономической устойчивости, укреплению энергетической и продовольственной безопасности, продвижению цифровой экономики, разработке важнейших минеральных ресурсов и переходу на чистую энергию.

Госсекретарь и премьер-министр также приветствовали подписание соглашения об открытом небе между Соединенными Штатами и Монголией, которое расширит наше прочное экономическое и коммерческое партнерство, будет способствовать развитию связей между людьми и создаст новые возможности для авиакомпаний, туристических компаний, и клиенты. Лидеры обсудили важность продвижения демократических принципов и защиты основных свобод, а также конструктивного взаимодействия по вопросам региональной и глобальной безопасности, вызывающим озабоченность.

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