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Министр обороны США высоко оценивает вклад Монголии в миротворческую миссию ООН

CentralAsia (MNG) -  Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III нанес визит вежливости премьер-министру Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 3 августа 2023 г. и обменялся мнениями о сотрудничестве в области обороны.

Г-н Оюун-Эрдэнэ выразил благодарность правительству США за его сотрудничество в укреплении потенциала монгольских вооруженных сил и за поддержку, позволяющую Монголии расширить свое участие в миротворческих операциях ООН.

В свою очередь, министр обороны Остин выразил высокую признательность Монголии за ее вклад в миротворческие операции ООН и навыки монгольских вооруженных сил. Кроме того, г-н Ллойд Дж. Остин III выразил глубокую признательность за участие в миротворческих операциях «плечом к плечу» с американскими войсками в Ираке и Афганистане на протяжении многих лет.

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