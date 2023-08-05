В Монголоии началась отраслевая сессия Международной конференции азиатских политических партий

CentralAsia (MNG) - С 4 по 7 августа в Улан-Баторе пройдет заседание филиала МКАПП, крупнейшей политической партийной организации Азии.

С момента своего первого заседания в Маниле в сентябре 2000 г. МКАПП, Международная конференция азиатских политических партий, неуклонно росла как по членскому составу, так и по влиянию. Поначалу мало кто думал, что удастся объединить конкурирующие правящие, оппозиционные и независимые политические партии Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Западной Азии, Ближнего Востока и Океании. Но встречи были дальновидными, сердечными, конструктивными и успешными. Просто регулярно собирая политических лидеров Азии на братские собрания, МКАПП стал позитивной силой для взаимопонимания между азиатскими странами и народами. И теперь более 300 политических партий региона с различной политической и идеологической подоплекой имеют право участвовать в деятельности МКАПП.

Международная конференция азиатских политических партий (nternational Conference of Asian Political Parties, ICAPP) — международное объединение политических партий стран Азии и Океании. Цели конференции — содействие обменам и сотрудничеству между политическими партиями из разных стран региона и с различными идеологиями; повышение взаимопонимания и доверия между странами Азии; содействие развитию регионального сотрудничества в Азии; создание условий для устойчивого мира и совместного процветания в регионе.

Сотрудничает с Постоянной конференцией политических партий Латинской Америки и Карибского бассейна (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe) и Советом африканских политических партий (Council of African Political Parties, CAPP). Под эгидой ICAPP действуют молодёжная (ICAPP Youth Wing) и женская организации (ICAPP Women's Wing).

В 2013 году несколько правительств, в том числе Азербайджана, Бангладеш, Камбоджи, Китая, Ирана, Казахстана, Республики Корея, Шри-Ланки и Вьетнама, подписали межправительственный «Меморандум о сотрудничестве в поддержку деятельности МКАПП», тем самым высоко оценив роли организации в объединении политических партий, развития взаимопонимания и дружбе между странами региона. Позднее к меморандуму присоединились правительства и других стран Азии, в том числе Индии, Индонезии, Японии, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Непала, Пакистана, Филиппин, Таиланда и Турции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения