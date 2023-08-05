Министры Монголии избраны председателями молодежного и женского крыла МКАПП

CentralAsia (MNG) - Сегодня 6-е совещание Молодежного крыла МКАПП и 7-е совещание Женского крыла МКАПП Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) началось с пленарного заседания в отеле «Тэрэлж» в Улан-Баторе.

В настоящее время проходит 6-е заседание Молодежного крыла МКАПП на тему «Вовлечение молодежи в социальный и политический диалог для постпандемического социально-экономического прогресса».

В ходе встречи Председателем Молодежного крыла МКАПП был избран министр цифрового развития и связи, председатель Социал-демократической молодежи г-н Учрал Ням-Осор, а г-жа Номин Чинбат, министр культуры и вице-президент Социал-демократической женщины, была избрана председателем женского крыла МКАПП.

Учрал Ням-Осор

Номин Чинбат

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