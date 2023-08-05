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Генпрокуратура Казахстана предложила запретить товары с символами Z, V и ЧВК «Вагнер»

CentralAsia (KZ) -  Власти Казахстана совместно с Генпрокуратурой прорабатывают введение запрета на товары с «этнополитизированной символикой» в стране. Речь идет, в частности, о символах ЧВК «Вагнер», буквах Z или V, а также эмблемах Рабочей партии Курдистана и «Восточного Туркестана». Об этом сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на национальную палату предпринимателей республики «Атамекен».

Прокурор отдела защиты общественных интересов Куат Бапинов отметил, что «отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика». В частности, в 2022 году после начала вооруженного конфликта России и Украины в Казахстане стали часто демонстрировать на одежде, машинах и игрушках символы Z или V, а в магазинах рекламируют и продают товары с символикой «Армия России» и «Вежливые люди», которые «вызвали неоднозначную реакцию в обществе».

В рамках ограничений прокуратура предложила правительству запретить изготовление, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами, которые используются «противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства». Кроме того, за распространение в Казахстане указанной продукции предлагается ввести административную ответственность.

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