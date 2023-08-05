Союз стран Западной Африки согласовал план военного вмешательства в Нигер

CentralAsia (CA) - Главы оборонных ведомств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) подготовили план военного вмешательства в Нигер с целью восстановления конституционного строя и возвращения власти президенту республики Мохамеду Базуму. Об этом сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусаха передает Reuters.

«Региональный блок не станет разглашать заговорщикам, когда и где он нанесет удар. Это решение будет принято главами государств»,— сказал он журналистам после трехдневной встречи глав оборонных ведомств ЭКОВАС в Абудже Абдель-Фатау Мусаха уточнил, что в подготовленном плане «проработаны все элементы» военного вмешательства: от необходимых ресурсов до позиций, на которых будут развернуты военные силы.

30 июля, через три дня после военного переворота, ЭКОВАС провел экстренный саммит, по итогам которого ввел санкции в отношении Нигера. Тогда союз допустил применение всех мер, включая военное вмешательство. Вслед за этим Буркина-Фасо и Мали, поддержавшие военный мятеж, заявили, что будут считать вмешательство в ситуацию в Нигере объявлением войны.

2 августа союз назвал применение военной силы «последним вариантом». В тот же день делегация ЭКОВАС во главе с бывшим президентом Нигерии Абдусаламом Абубакаром прибыла в Нигер, чтобы провести переговоры с лидерами мятежа — военнослужащими из президентской гвардии. Как сообщило AFP, представители объединения покинули республику, не пробыв в стране и дня. С военными им встретиться не удалось.

Свержение Мохамеда Базума 27 июля произошло после того, как он допустил увольнение командующего президентской гвардией генерала Омара Чиани. 28 июля военные провозгласили его главой государства. Мохамед Базум в отставку уходить отказался.