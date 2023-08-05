На границе Испании и Франции бушует пожар

CentralAsia (CA) - В пятницу около курортного городка Портбоу на испанском побережье Средиземного моря начался лесной пожар, пишет Euronews.

Каталонские и французские пожарные пытаются взять под контроль пожар на испанском побережье Средиземного моря у границы с Францией. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и к утру субботы охватил площадь более 400 га. Ночью более 130 человек были эвакуированы.

Пожар вспыхнул поздно вечером в пятницу к югу от пограничного города Портбоу, популярного туристического района, где находится железнодорожная станция, обеспечивающая сообщение между двумя странами, и блокировал несколько деревень в этой зоне.