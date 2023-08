Аномальная погода в Европе: Проливные дожди, наводнения, оползни

CentralAsia (CA) - В Словении за сутки выпала месячная норма осадков, погибли люди. В Австрии также повышен уровень погодной опасности, передает Euronews.

В Словении проливные дожди привели к наводнениям, в результате чего погибли не менее трех человек. Премьер-министр Словении Роберт Голоб назвал разрушения «катастрофическими». Уровень предупреждения о погоде повышен до самого высокого, так как за минувшие сутки в стране выпала месячная норма осадков.

Метеорологи предупреждают о риске новых наводнений, так как дожди пока не прекращаются.

Спасатели пытаются помочь людям в пострадавших районах. «Наша вторая по важности задача — восстановить дороги хотя бы для того, чтобы добраться до некоторых объектов», - сказал глава спасательной миссии Томаж Ажбе.

Еврокомиссар по вопросам кризисного урегулирования Янез Ленарчич объявил погодное предупреждение для ряда европейских стран.

Disaster situation in Europe is 🚨.



Red alert 🇷🇸: high temperatures, rain. Red alert 🇸🇮: rain.



Flood alerts: 🇦🇹, 🇧🇻, 🇸🇪, 🇭🇺, 🇭🇷, 🇸🇮.



Extreme 🔥 danger: 🇧🇬, 🇭🇷, 🇨🇾, 🇪🇸, 🇬🇷, 🇫🇷, 🇮🇹, 🇵🇹, 🇹🇷.



We continue to monitor closely and stand ready to assist. #EUCivilProtectionMechanism pic.twitter.com/4jyzAOac4B