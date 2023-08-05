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Аномальная погода в Европе: Проливные дожди, наводнения, оползни

CentralAsia (CA) -  В Словении за сутки выпала месячная норма осадков, погибли люди. В Австрии также повышен уровень погодной опасности, передает Euronews.

В Словении проливные дожди привели к наводнениям, в результате чего погибли не менее трех человек. Премьер-министр Словении Роберт Голоб назвал разрушения «катастрофическими». Уровень предупреждения о погоде повышен до самого высокого, так как за минувшие сутки в стране выпала месячная норма осадков.

Метеорологи предупреждают о риске новых наводнений, так как дожди пока не прекращаются.

Спасатели пытаются помочь людям в пострадавших районах. «Наша вторая по важности задача — восстановить дороги хотя бы для того, чтобы добраться до некоторых объектов», - сказал глава спасательной миссии Томаж Ажбе.

Еврокомиссар по вопросам кризисного урегулирования Янез Ленарчич объявил погодное предупреждение для ряда европейских стран.

Прогнозируются сильные дожди на большей части центральной и южной Австрии. Сообщается о наводнениях и оползнях, в затронутых стихией районах заблокированы дороги. Из-за селевых потоков закрыты многие пограничные переходы между Австрией и Словенией.

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