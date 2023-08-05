Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы

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CentralAsia (CA) - Госгидрография, подведомственная Министерству инфраструктуры Украины, опубликовала прибрежное уведомление, в котором объявила акватории российских портов Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани зоной военной угрозы.

Уведомление выпущено 4 августа до последующей отмены. Основание — приказ №5 военно-морских сил Украины от 4 августа. Ранее Минобороны Украины предупредило, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в российские порты Черного моря, будут рассматриваться в качестве военных целей.

19 июля Минобороны России сообщило, что с 20 июля все суда, идущие через Черное море в украинские порты, могут признаваться военными целями. В МИД России пояснили, что военное ведомство может запросить проверку судна, если посчитает его потенциальным перевозчиком военных грузов. Объявление Минобороны было сделано в связи с выходом России из соглашения по зерновой сделке с Украиной, Турцией и ООН.