Оюун-Эрдэнэ принял министра торговли США госпожу Джину Раймондо

CentralAsia (MNG) - 4 августа в Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрай с министром торговли США Джиной Раймондо.

В начале встречи премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрай отметил важность расширения и углубления торгово-экономического сотрудничества с третьим соседом и стратегическим партнером Монголии – США. Далее они обсудили возможности сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, чистой энергетики и сельского хозяйства в рамках диверсификации монгольской экономики и увеличения инвестиций.

Министр торговли Джина Раймондо выразила готовность сотрудничать с Монголией в направлении укрепления демократии и прозрачности, борьбы с коррупцией и поддержки экономического роста на основе частного сектора.

Стороны подтвердили, что уделят внимание взаимному визиту представителей бизнеса двух стран в 2023 году и реализации недавно созданной Дорожной карты Стратегического Третьего соседства по экономическому сотрудничеству.

источник: Middle Asian News

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