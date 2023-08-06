«Хубилай-Хаан» будет летать между Монголией и США

CentralAsia (MNG) - Открытие прямых полетов между Монголией и США запланировано на следующий год.

В связи с прямыми рейсами с США компания МIAT арендует два самолета. Первый из двух самолетов приземлится в Улан-Баторе 10 августа, а второй — в первом квартале 2024 года.

Первый Boeing Boeing 787-900 Dreamliner окрашен в специальную ливрею МIAT и назван в честь великого хаана Хубилай-хаана Монгольской империи.

После завершения годовой подготовительной работы в течение 2023 года в 2024 году станет возможным выполнять регулярные рейсы в США.

Boeing 787 Dreamliner — семейство дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных турбореактивных пассажирских самолётов, разработанных американской компанией Boeing, на смену Boeing 767. Boeing 787 стал первым пассажирским самолётом компании, в конструкции которого широко использованы композитные материалы.

В апреле 2021 года число произведенных самолётов семейства Boeing 787 Dreamliner превысило 1000 единиц. 16 июня 2014 года Boeing получил от Федерального управления гражданской авиации США и Европейского агентства авиационной безопасности сертификат на удлинённый вариант 787-9.

источник: Middle Asian News

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