Прошел культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам — Хурээ цам 2023»

CentralAsia (MNG) - 5 августа в вблизи Улан-Батора в местности Хуй долоон худаг прошел ежегодный культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам — Хурээ цам 2023». Организаторами являются администрация города Улан-Батор, Департамент туризма столицы и главный буддистский монастырь страны Гандантэгчэнлин.

В рамках мероприятия были организованы парад даншиг, конные скачки, состязание по национальной борьбе, стрельба из лука и продолжался костюмированным танцем мистерии «Хурээ цам», представлением монгольских национальных костюмов. Праздник завершил шоу City of Nomads (Город кочевников). Также были организованы выставка исторических фотографии «Хурээ цам и Майдар» и выступления артистов монгольских народностей из самой Монголии, Внутренней Монголии и республик Бурятии и Калмыкии, РФ.

В 1639 году в честь провозглашения на престол первого Богдо-гэгээна Занабазара в местности Цагаан нуур впервые отпраздновали «Даншиг наадам». И с этого времени монголы отмечали этот грандиозный праздник до начала XX века, а с 2014 года восстановили.

Этот праздник стал популярным среди горожан и туристов, и является одним из основных столичных туристических мероприятий.

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