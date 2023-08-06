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Замглавы МИД Польши заявил о попытках ЧВК «Вагнер» проникнуть в страну из Беларуси
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Бойцы частной военной компании «Вагнер» пытались проникнуть на территорию Польши из Беларуси, заявил замминистра иностранных дел Павел Яблоньский. Варшава опасается, что попытки проникнуть в республику продолжатся.

«Мы очень четко заявляем, что не отступим. Очевидно, будут еще попытки. Мы ожидаем попыток нападения на нашу границу, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства»,— сказал Яблоньский CNN.

Замминистра отметил, что Польша размещает все больше войск в этом регионе, чтобы обеспечить «устойчивость». Варшава не исключает полного закрытия границы, но хочет избежать этого.

Бойцы ЧВК «Вагнер» были размещены в Беларуси в рамках урегулирования конфликта из-за мятежа в России. Сейчас они проводят совместные тренировки с белорусскими военными. Президент Александр Лукашенко хочет использовать компанию для развития контрактной армии. Он отрицал планы ЧВК попасть в Польшу.

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