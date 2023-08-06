Associated Press: мятежники Нигера обратились к ЧВК «Вагнер»

CentralAsia (CA) - Один из лидеров военного переворота в Нигере генерал Салифу Моди обратился к частной военной компании «Вагнер», сообщил источник Associated Press. Агентству о встрече генерала с одним из представителей ЧВК также рассказал со ссылкой на свои источники журналист, старший научный сотрудник «Центра Суфан» Васим Наср.

Встреча прошла в соседней Мали, в которой в 2021 году также произошел военный переворот. Наср считает, что мятежники Нигера нуждаются в помощи ЧВК «Вагнер», чтобы удержать власть. Подробности встречи не приводятся. Мали поддерживает мятежников Нигера. В этой республике бойцы ЧВК «Вагнер» находятся по приглашению властей.

Мятеж в Нигере начался в конце июля. Военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую активность партий. 28 июля генерал Абдурахман Чиани был назван новым президентом Нигера. Экономическое сообщество стран Западной Африки разработало план военного вмешательства в Нигер с целью восстановления конституционного строя и возвращения власти президенту Мохамеду Базуму. Буркина-Фасо и Мали будут считать военную интервенцию в Нигер объявлением им войны.