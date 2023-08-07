Google поддержит Монголию, обучив десять тысяч преподавателей и тысячу студентов

CentralAsia (MNG) - Во время своего официального визита в США премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетил офис Google в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 августа 2023 года.

На встрече г-н премьер-министр отметил, что преобразования Монголии сочетают в себе модернизацию с ее заветной кочевой культурой и наследием. Он выразил благодарность Google Inc. за начало сотрудничества с правительством Монголии для поддержки цифровой трансформации в сфере образования, предоставления своих продуктов, услуг и программ.

Марк Исаковиц, вице-президент Google по связям с правительством и государственной политике в США и Канаде, подчеркнул: «Впечатляющий скачок Монголии в Индексе развития электронного правительства ООН всего за несколько лет показывает ее стремление стать страной, которая использует цифровые технологии для улучшения его общество и экономика».

По итогам встречи стороны договорились о внедрении продуктов и услуг, а также программ Google в Монголии. Google объявил о своем участии в поддержке долгосрочной политики правительства Монголии «Видение-2050» посредством своей работы в сфере образования.

Правительство Монголии стремится предоставить каждому ребенку и педагогу доступ к устройствам для онлайн-обучения. Чтобы реализовать это, Google и правительство Монголии будут сотрудничать, чтобы предоставить местным школам первоначальные 20 000 Chromebook, чтобы в конечном итоге предоставить Chromebook каждому ученику и учителю. Наряду с развертыванием новых устройств они одновременно продлевают срок службы старых компьютеров Mac и ПК, которые уже используются в школах, путем установки ChromeOS Flex — версии ChromeOS, созданной для модернизации существующих устройств без дополнительных затрат. Это поможет обновить десятки тысяч устройств, значительно улучшив производительность устройств и время работы от батареи, а также сократив количество электронных отходов.

Чтобы помочь преподавателям, использующим один миллион учетных записей Google for Education Workspace, развернутых в регионе, Google предоставит 10 000 сертификатов для преподавателей уровня 1 и уровня 2. Это позволит первой группе сертифицированных учителей затем обучить своих коллег навыкам использования технологий.

Чтобы помочь студентам подготовиться к будущему, Google предоставит тысячу стипендий для получения сертификатов Google Career Certificates, которые дают людям готовые к работе навыки в таких востребованных областях, как кибербезопасность, ИТ-поддержка, UX-дизайн, аналитика данных, управление проектами и цифровые технологии. Маркетинг без высшего образования и опыта.

«Благодаря этой инициативе с Google жизненные шансы молодежи Монголии не только улучшатся, но и получат дальнейшую поддержку наших процветающих стартап-экосистем и роста в высокотехнологичных секторах», — сказал премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ.

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