США ищут «творческие способы» помочь Монголии экспортировать редкоземельные элементы

CentralAsia (MNG) - Заявление государственных чиновников США было сделано после того, как две страны подписали соглашение о гражданской авиации «Открытое небо».

США и Монголия договорились искать «творческие способы», чтобы помочь не имеющей выхода к морю стране, богатой полезными ископаемыми, экспортировать свои редкоземельные металлы на мировой рынок.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай заявил после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис в Вашингтоне на этой неделе, что Монголия, граничащая с Россией на севере и Китаем на юге, будет углублять сотрудничество с Соединенными Штатами в области добычи редкоземельных и других полезных ископаемых с высокотехнологичные приложения.

В пятницу он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и подписал соглашение об «Открытом небе» гражданской авиации, и обе стороны обязались продолжать экономическое сотрудничество.

Официальные лица Госдепартамента США на брифинге заявили, что национальный перевозчик MIAT Mongolian Airlines сможет летать прямо в пока еще не решенный аэропорт США к следующему году.

Стороны также обсудили, как реализовать меморандум о взаимопонимании, подписанный в июне Государственным департаментом и министерством горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии.

«Во многих дискуссиях, которые у нас были за последние несколько дней, говорилось о конкретных областях, где мы можем помочь Монголии понять, что у нее есть, как она может это добывать и как она может это производить», — сказал чиновник.

«Мы, безусловно, стремимся помочь монголам найти креативные решения, с помощью которых они смогут лучше контролировать добычу полезных ископаемых, разведку, добычу и производство важнейших полезных ископаемых и редкоземельных элементов».

На вопрос о том, как обеспечить, чтобы Монголия могла беспрепятственно экспортировать такие товары, чиновник сказал, что страна находится в «сложной геополитической ситуации» из-за отсутствия выхода к морю. «Итак, мы обсудили… очень креативные способы, как мы можем сделать это… доступным для рынка».

Редкоземельные элементы и медь жизненно важны для высокотехнологичных приложений, включая оборонное оборудование, а также для усилий президента США Джо Байдена по электрификации автомобильного рынка, чтобы помочь предотвратить изменение климата.

Соединенные Штаты стремятся обеспечить источники за пределами своего основного глобального конкурента, Китая, на долю которого в прошлом году приходилось более 70% мирового производства редкоземельных элементов.

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