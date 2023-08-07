В Пакистане поезд сошел с рельсов, погибли 30 человек

CentralAsia (CA) - В результате схода поезда с рельсов на юге Пакистана погибло 30 человек, сообщает euronews.

Как сообщил руководитель железнодорожной службы Махмудур Рехман Лахо, десять вагонов поезда, следовавшего в Равалпинди, сошли с рельсов, а некоторые перевернулись в районе пакистанского города Навабшах, в результате чего многие пассажиры были зажаты и оказались в ловушке.

Общее число раненых достигает 60. Как считают специалисты, по мере спасательных работ количество жертв будет расти.