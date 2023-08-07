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В Ираке заблокировали Telegram
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство связи Ирака объявило о блокировке в стране мессенджера Telegram.

Как пишет Reuters, это решение мотивируется «соображениями национальной безопасности и в целях сохранения целостности личных данных пользователей».

В ведомстве заявили, что обращались к руководству Telegram с просьбой удалить каналы, которые сливают персональные данные пользователей и информацию из официальных государственных учреждений. Однако, утверждают иракские чиновники, компания не дала ответа и не взаимодействовала с властями ни по одному из запросов.

«Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу слова и общения без ущерба для безопасности государства и его институтов», — цитирует Reuters заявление правительства Ирака.

Ранее мессенджер Telegram полностью блокировался только в Иране и Китае. В разное время работа приложения временно ограничивалась в России, Беларуси, Казахстане, Афганистане, Бразилии, Индии, Индонезии.

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