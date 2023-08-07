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Транспортный коридор в Китай транзитом через Монголию расширится в 2024 году

CentralAsia (MNG) -  Как сообщает пресс-служба Росгранстроя, в 2024 году завершат реконструкцию пункта пропуска «Хандагайты» на границе России с Монголией. Его территория увеличится более чем в 2 раза, до 8 га, а пропускная способность вырастет до 200 автомобилей и 1320 человек в сутки.

Рядом с пунктом пропуска планируется ещё возвести торгово-логистический центр, объединив с ним в особую экономическую зону. В дальнейшем модернизированный пункт пропуска станет работать в круглосуточном режиме (сейчас ДАПП «Хандагайты» работает с 8 до 18ч).

Кроме того, он сменит статус на многосторонний, благодаря чему границу здесь сможет пересекать не только российский и монгольский транспорт, но и третьих стран. Таким образом, этот маршрут можно будет использовать как транспортный коридор в/из Китая.

Кстати, выступавший вчера с докладом перед Президентом и Правительством министр транспорта Виталий Савельев, заявил, что держит вопрос развития пунктов пропуска на личном контроле. До 2025 года Минтранс планирует увеличить пропускную способность всех приоритетных пунктов в 2 раза и привести в нормативное состояние не менее половины.

источник: Middle Asian News

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