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Улицы Астаны затопило после дождя. Видео

CentralAsia (KZ) -  Улицы Астаны затопило после дождя. Горожане делятся кадрами последствий непогоды.

В акимате столицы сообщили, что по городу задействовано более 100 единиц техники - это АС машины и мотопомпы.

«Организацией Elorda eco system на постоянной основе ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод. Также ведется строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений. Проведение данных мероприятий ранее позволило решить проблему с подтоплениями на 201 проблемных участках», - говорится в сообщении пресс-службы акимата Астаны.

В акимате также отметили, что 2023 году планируется построить 2,5 километров магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Ранее Казгидромет объявлял штормовое предупреждение из-за грозы в столице. В Астане также прошел град.

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