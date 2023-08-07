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Домохозяйства, пострадавшие от наводнения, будут обеспечены жильем и питанием, — министр социальной защиты
// Ikon.mn

CentralAsia (MNG) -  Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Булгантуяа Хурэлбаатар, домохозяйства, пострадавшие от паводка, будут обеспечены жильем и продовольственной поддержкой.

Она сказала: «Мы будем сотрудничать с такими организациями, как ООН и World Vision, для оказания поддержки домохозяйствам, пострадавшим от наводнения. Кроме того, Министерство труда и социальной защиты будет сотрудничать с Государственным агентством по чрезвычайным ситуациям для обеспечения участие в очистке и дезинфекции, а также принять решение о конкретном финансировании.

Из-за сильного дождя в 19:30 5 августа паводковые воды перетекли с 1-й улицы Бага Дарь Эх, 21-й улицы района Баянзурх в 127-ю среднюю школу, были затоплены 246 домовладений и 12 предприятий, затоплено 105 автомобилей и одна дорога.

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