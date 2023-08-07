Вице-министр МИД Монголии принял нового посла ФРГ

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Монголии Г.Амартувшин Гомбосурэн принял посла Федеративной Республики Германия в Монголии Хельмута Рудольфа Кулитца. В ходе встречи посол вручил копию верительных грамот для вручения Президенту Монголии.

Амартувшин, заместитель министра иностранных дел, отметил, что отношения между Монголией и Германией интенсивно развиваются в рамках всестороннего партнерства, и подчеркнул важность повышения уровня отношений между двумя странами, организации в следующем году 50-летия установления дипломатических отношений. с большим размахом и осуществлением взаимных визитов на высоком уровне.

Заместитель министра иностранных дел Монголии также выразил уверенность, что посол будет способствовать расширению отношений между двумя странами во время его пребывания в Монголии и пожелал ему успехов в выполнении своих обязанностей.

Хельмут Рудольф Кулиц, посол Федеративной Республики Германии в Монголии, работает в Министерстве иностранных дел с 1992 года. Работал послом в Республике Чад, а также работал в Египте, Болгарии, Австрии, Конго , Нигер и Чад.

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