Ансамбль «Хөх домог» из аймака Өвөрхангай принял участие в фестивале «Мировая культура» во Франции

CentralAsia (MNG) - Впервые ансамбль «Хөх домог»- («Синяя легенда») аймачного театра Өвөрхангай представлял Монголию на 49-м Всемирном фестивале культуры и искусств, организованном Национальной ассоциацией культур, неправительственной организацией-партнером ЮНЕСКО.

На фестивале, проходившем в Виль-де-Ганна, провинция Алье, с 25 по 29 июля, группы, ремесленники и исследователи культуры, собравшиеся со всего мира и континентов, представили свои перформансы и культурные образцы, демонстрируя свою национальную идентичность.

Арт-фестиваль уникален тем, что он приурочен к 20-летию установления отношений и сотрудничества между регионом Алье Французской Республики и аймака Өвөрхангай Монголии.

Параллельно с арт-перформансом французская исследовательница Клементина Лабрюн прочитала лекцию об истории Шелкового пути и ценном вкладе в него Великого Чингисхана монголов.

«Cultures du Monde», работающая в сфере сохранения и распространения нематериального культурного наследия, с 2010 года выбрана партнерской организацией ЮНЕСКО.

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