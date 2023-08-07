Советник Зеленского заявил о существенном дефиците оружия у украинской армии

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о нехватке оружия у украинской армии, передает «Страна.ua».

«(Оружия) не то что недостаточно, это так мягко говорите. Его... с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит»,— сказал Подоляк в эфире украинского телевидения.

По его словам, от Запада необходимо больше ракет и снарядов, также не хватает оборудования для разминирования и мощностей для ремонта бронетехники.

Сейчас ключевым вопросом в переговорах с западными партнерами остается передача Украине систем ПВО и самолетов F-16, добавил советник.