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Советник Зеленского заявил о существенном дефиците оружия у украинской армии
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) -  Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о нехватке оружия у украинской армии, передает «Страна.ua».

«(Оружия) не то что недостаточно, это так мягко говорите. Его... с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит»,— сказал Подоляк в эфире украинского телевидения.

По его словам, от Запада необходимо больше ракет и снарядов, также не хватает оборудования для разминирования и мощностей для ремонта бронетехники.

Сейчас ключевым вопросом в переговорах с западными партнерами остается передача Украине систем ПВО и самолетов F-16, добавил советник.

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