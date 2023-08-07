Советник Зеленского заявил о существенном дефиците оружия у украинской армии
- Азия и мир, политика
- 10:30, 07 августа 2023
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Михаил Подоляк
CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о нехватке оружия у украинской армии, передает «Страна.ua».
«(Оружия) не то что недостаточно, это так мягко говорите. Его... с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит»,— сказал Подоляк в эфире украинского телевидения.
По его словам, от Запада необходимо больше ракет и снарядов, также не хватает оборудования для разминирования и мощностей для ремонта бронетехники.
Сейчас ключевым вопросом в переговорах с западными партнерами остается передача Украине систем ПВО и самолетов F-16, добавил советник.
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