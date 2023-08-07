Украина испытывает проблемы с прорывом в наступлении, - Foreign Policy

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CentralAsia (CA) - Военная история свидетельствует о том, что нынешняя украинская кампания гораздо более сложна, чем думает общественность, пишет Foreign Policy.

Заявленная политика украинского правительства заключается в том, чтобы вернуть себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, включая Крым. Для достижения этой цели военными действиями украинские военные должны решить одну из самых сложных военных задач: они должны прорвать плотные, хорошо подготовленные оборонительные позиции, найти проход, а затем либо быстро выдвинуться к важной географической цели, такой как как Азовское море, надеясь по пути распутать остатки обороняющейся русской армии или быстро попытаться окружить часть значительных сил России в надежде уничтожить их.

Неудача в такой кампании будет означать, что Украине, скорее всего, суждена долгая война на истощение — неблагоприятная война, противопоставляющая ее гораздо более густонаселенной стране. Украина, естественно, хочет избежать войны на истощение, добившись успеха в своей прорывной кампании. Но военная история свидетельствует о том, что проблемы здесь более серьезны, чем принято считать — по крайней мере, среди населения на Западе.

Проблема прорыва возникла во время Первой мировой войны, когда европейские страны впервые стали достаточно богатыми и густонаселенными, чтобы защищать очень длинные фронты — в некоторых случаях почти всю свою границу. В этом им помогли значительные улучшения огневой мощи, включая дальность, скорострельность, точность и смертоносность, которые увеличили типичное преимущество обороняющихся: возможность выбирать местность, на которой они будут сражаться, строить укрепления и организовывать свои силы способами, которые позволяют наиболее эффективно использовать огневую мощь, например, устраивая засады.

Совершенство танков, истребителей и радиосвязи позволило опытным нападающим преодолевать оборону в начале Второй мировой войны, но со временем защитники нашли способы использовать те же средства. Мобильность бронетанковых сил позволяет обороняющемуся быстро перебрасывать резервы на те сегменты своей обороны, которые кажутся наиболее уязвимыми. При разумной противовоздушной обороне боковое движение бронетехники за своими линиями намного проще, чем движение бронетехники вперед против обороняемой позиции. Оборона добавила к своему набору приемов массовое применение противотанковых и противопехотных наземных мин, которые, как пришли к выводу американские аналитики вскоре после Второй мировой войны, были очень рентабельными в качестве противотанкового оружия, на долю которых приходилось целых 20% всех танков, поврежденных в результате действий противника.

Хотя кинематографические изображения Второй мировой войны, кажется, изображают более динамичное поле битвы, чем Первая мировая война, обе войны выродились в жестокие и кровавые бои на истощение. Как и в Первую мировую, солдаты со всех сторон нащупывали способы прорвать оборону, восстановить подвижность, маневрировать на поле боя. В конечном счете, они нашли способы сделать это, хотя и только после долгих упорных боев и обычно только после того, как накопили огромное материальное превосходство. Появилось военное эмпирическое правило, согласно которому преимущество в боевой мощи как минимум 3 к 1 необходимо, чтобы иметь разумные шансы на успех против хорошо продуманной обороны.

Но нападающие должны сделать гораздо больше, чем просто организовать материальное превосходство. Защитник должен быть ослаблен спереди, чтобы он потерял связность после некоторого начального боя; его тактические резервы могут быть ослаблены в результате предварительных действий, задержаны во время боя или просто разбиты по мере их появления; и его оперативные резервы также должны быть либо заранее ослаблены, либо отвлечены на другие задачи путем обмана или поддержки атак, либо также разгромлены по мере их появления. Все эти задачи необходимо интегрировать и синхронизировать, что немаловажно для любой армии.

На момент написания этой статьи можно (насколько это позволяют имеющиеся данные) наблюдать усилия Украины по решению некоторых из этих проблем — в основном, проблемы первоначального прорыва. Как теперь всем известно, русские подготовили плотную и хорошо выстроенную оборонительную систему. Минные поля, глубокие противотанковые рвы и бетонные препятствия замедляют атакующего. Закопавшиеся защитники, одни в земляных валах, другие в бетонных бункерах, прикрывают эти препятствия прямой наводкой из пулеметов и противотанковых ракет. Они, вероятно, дополняются танками и бронетранспортерами, ведущими огонь со своих окопавшихся позиций. Боевые машины оборонительной обороны часто перемещаются между несколькими подготовленными позициями, чтобы избежать огневого подавления противника. Артиллерийский огонь с тыла позволяет внезапно сосредоточить на нападающем большое количество снарядов и ракет, иногда кассетными боеприпасами. Атакующий должен расчищать минные поля и устранять другие препятствия, находясь под прицельным огнем. При этом он часто останавливается, поэтому огонь защитника очень эффективен. Нападающему, возможно, придется двигаться, несмотря на наличие мин, и, таким образом, мины извлекают свою долю.

Мы также видели, что российские ударные вертолеты функционируют как очень мобильные тактические резервы. Когда украинское подразделение зависает на заграждении или минном поле, ракеты с вертолета усиливают местных российских защитников. Из-за тактики малой высоты, которую, вероятно, используют российские летчики, и дальности действия их противотанковых средств, эти вертолеты очень трудно поразить наземными средствами ПВО.

Таким образом, препятствия и огонь работают вместе, чтобы замедлить и в конечном итоге уничтожить нападающих. Отчеты о боевых действиях показывают, что самые лучшие западные бронированные машины в этих боях — танки Leopard II и боевые машины Bradley — получили значительные повреждения в своих попытках атаковать. Единственная положительная сторона для Украины заключается в том, что экипажи и пехотные отделения, как правило, выживают после повреждения техники, что является данью уважения западным конструкторам. Но этого недостаточно для успеха наступления. Для успешного прорыва самим машинам необходимо иметь возможность продвигаться вперед, уводя свою огневую мощь в глубину позиций противника.

Исторически сложилось так, что обороняющихся удавалось ослабить благодаря двум мерам. Наиболее простым является предварительное их истощение, дополненное немедленным шоком от мощной наступательной боевой операции. Атакующая сила просто в течение долгого времени сражается с обороняющейся, неся при этом большие издержки, и делает ставку на то, что оборона не сможет восполнить свои потери с той скоростью, с которой это может сделать нападающая сторона.

Это то, что сделали союзники во время Второй мировой войны, когда они сражались с немцами. Со временем немецкая боевая мощь просто истощилась, в основном в боях на фронте, а также в результате бомбардировок союзников. США, Советский Союз и Великобритания, значительно превосходящие по совокупному населению и промышленной мощи, произвели гораздо больше оружия и выставили на вооружение гораздо больше единиц, чем нацисты. Все усилия немецкой армии по поддержанию согласованной обороны, подкрепленной мобильными резервами, просто провалились из-за отсутствия достаточных ресурсов, хотя тактическая смекалка союзников потребовала немало времени, чтобы догнать вермахт.

Полное разрушение также было важным инструментом союзников для окончательного прореживания обороны. Когда на Западе были предприняты усилия по прорыву, США и Великобритания объединили массированный артиллерийский огонь с сосредоточенными бомбовыми ударами. Советы на востоке сделали то же самое, хотя они больше полагались на свою артиллерию, чем на свою авиацию.

Не похоже, чтобы украинский комплекс артиллерии, ракетных установок и беспилотников вполне справился с этой задачей, но только разворачивающаяся кампания может дать ответ на этот вопрос. И хотя Украина надеется, что Запад вскоре поставит ей истребители, опыт США в операции «Буря в пустыне» против гораздо менее боеспособного противника, чем Россия, позволяет предположить, что количество, необходимое как для подавления российской ПВО, так и для нанесения удара по российским сухопутным войскам в глубина намного превышает любую цифру, предложенную до сих пор.

Другой способ размять силы противника на земле — это застать его врасплох на участке фронта, который он по своим собственным причинам оставил слабо защищенным. Именно это сделали немцы против американцев в Арденнском лесу в декабре 1944 года в битве при Арденнах. У США и Англии не было достаточных сил, чтобы вести наступление по всему фронту. Соединенные Штаты использовали холмистую и лесистую местность Арденн, считавшуюся более защищенной, для достижения «экономии силы». Они не только прикрывали фронт с плотностью, равной половине той, что рекомендовала их собственная доктрина, но также использовали Арденны как то, что историк Чарльз Б. Макдональд позже назвал «питомником и домом для престарелых», разбивая зеленые подразделения, новые для театра военных действий и предоставление места для ветеранских дивизий, которые пострадали от необычно сильного истощения, для восстановления своих сил. Немецкая разведка поняла это, и тщательная маскировка и обман позволили немцам сосредоточить очень большие силы в этом секторе без обнаружения США, достигнув благоприятного общего соотношения сил, возможно, 3 к 1. Первоначально немцы добились определенного успеха, но их неспособность победить тактические и оперативные резервы союзников и полностью пополнить запасы своих передовых частей в конечном итоге заставила их прекратить атаку.

Украинцы в своем успешном наступлении в Харьковской области осенью 2022 года обнаружили слабоуправляемый участок фронта. В начале года русские понесли достаточные потери, и им нужно было где-то экономить, что они и сделали в Харькове. Украинская разведка это поняла и либо сумела удивить россиян, либо русские просто решили смириться с потерей. Хотя их отход выглядел как бегство, они избежали захвата или уничтожения большинства своих частей.

Украинцы, без сомнения, надеялись повторить харьковский опыт в своем контрнаступлении летом 2023 года, но на момент написания этой статьи успех все еще недостижим.

На первый взгляд, российские силы в Украине действительно кажутся слабыми, что питает надежду на успешное наступление. По подсчетам автора стать, русские начали войну примерно с 40 бригадами. Некоторые из них были разбиты, а большинство сильно истощены, но мобилизация российских резервных войск осенью 2022 года, похоже, позволила им восстановить свою боевую мощь. Но даже если мы предположим, что они снова в полном составе, в лучшем случае русские могут оборонять всю 1000 километров (более 600 миль) или около того фронта, используя каждую бригаду без резервов — и даже это может быть натяжкой. Во времена холодной войны аналитики сказали бы, что 15–20 км (около 9–12 миль) — это максимум, который бригада может успешно оборонять, даже в течение короткого времени. Но современные технологии, в том числе беспилотники, передовые артиллерийские и наземные ракетные системы, а также противотанковые управляемые ракеты большой дальности, позволяют оборонительным подразделениям выполнять более масштабные задачи, чем их предшественники. Наступательный успех украинской армии осенью 2022 года также парадоксальным образом позволил русским сократить свои позиции и, таким образом, облегчить оборонительную задачу. Разрушение Каховской плотины на юге Украины облегчило защиту юга, что позволило еще больше укрепить боевую мощь России.

Россияне, возможно, также добавили дополнительные боевые единицы к своим силам в Украине. В апреле генерал главнокомандующий союзными войсками США в Европе Кристофер Каволи зловеще заявил, что российские силы в Украине сильнее, чем в начале войны. Он не назвал цифр, но я слышал цифры до 300 тыс. солдат по сравнению с 200 тыс. в начале войны. Если это правда, то Россия, вероятно, перебросила в Украину дополнительные бригады, повысив способность России поддерживать тактические и оперативные резервы.

Некоторые западные эксперты предполагают, что русские лишены резервов, но это будет означать, что русские все еще находятся в состоянии военной амнезии, какой они были в начале кампании. Однако русские эффективно сражаются уже несколько месяцев, так что они, должно быть, вспомнили что-то из своих старых руководств и практик, и им тоже удалось использовать новые технологии. Если западная и украинская разведка считают, что у России нет значительных резервов, это объясняет как решимость Украины продолжать свои усилия по прорыву оборонительных позиций России, так и заявления западных военных о уверенности в наступлении. Они все еще могут надеяться в конечном итоге взломать первую линию российской обороны, восстановить мобильность на поле боя и вывести из строя оставшиеся российские силы. Однако, если это предположение неверно, то Украине не имеет смысла продолжать нынешние попытки контрнаступления, потому что даже если она глубоко проникнет в занятые Россией территории, ВСУ, скорее всего, встретят серьезными контратаками. При этом Киев окажется в наихудших для него обстоятельствах: с ослабленными истощением силами, растянутыми и рассеянными в результате предыдущих сражений и, вероятно, недостаточно обеспеченными технически. Кто му же в этот момент украинские силы могут оказаться за пределами дальности действия своих беспилотников, артиллерии и ракет, на которые они привыкли полагаться и которые теперь из-за российских помех окажутся неэффективными.

Такой ужасный исход не гарантирован, но проблема для Украины в том, что у нее нет никакого опыта, на который можно было бы опереться, если такая негативная ситуация все же сложится. А поскольку украинские военно-воздушные силы невелики и в основном предназначены для обороны, авиация не сможет спасти украинцев. Они будут предоставлены сами себе. Хотя русские поначалу и не демонстрировали высокого мастерства в мобильных операциях и большой способности к импровизации, они серьезно усовершенствовали свою тактику в ходе этого конфликта, и не исключено, что они и ждут своего момента.

Украинцы все еще находятся в начале своего летнего наступления. На момент написания этой статьи они продвигались вперед, что, по-видимому, является одним крупным наступлением, нацеленным на Азовское море, и вспомогательным наступлением вокруг Бахмута. Если эти усилия начнут набирать обороты, им все же придется столкнуться с двумя важными проблемами: российскими тактическими резервами, развернутыми на их пути, чтобы сломить их импульс, и российскими оперативными резервами, которые могут собраться для контратак на расширяющихся украинских флангах. Российская авиация, которая в последние недели добилась гораздо большего успеха в наземных атаках, чем в начале войны, может еще больше замедлить продвижение Украины, нанося удары как по боевым единицам, так и по логистике.

Вполне вероятно, что эти проблемы были проанализированы во время военных учений с советниками НАТО, и решения, по крайней мере теоретически, были найдены. Но история показывает, что это очень требовательные операции с точки зрения техники, планирования и военного мастерства. Фактов, достаточных для обоснованного предположения о шансах Украины на успех, немного. Но наблюдатели не должны удивляться, если это наступление завершится в лучшем случае частичным успехом.