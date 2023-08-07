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В Таджикистане грузовик протаранил несколько автомобилей и врезался в дом, 10 человек погибли. Фото

CentralAsia (TJ) -  Десять человек погибли и 13 пострадали в результате аварии, произошедшей на трассе Душанбе — Куляб — Хорог в Таджикистане, сообщает портал «Азия-Плюс». Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в дома.

Собеседник в областном управлении здравоохранения рассказал порталу, что, по предварительным данным, десять человек погибли и 13 пострадали. Двоим из них оказали первую помощь, остальных госпитализировали. Как сообщили ТАСС в комитете по чрезвычайным ситуациям при президенте республики, пострадали 14 человек.

По данным МВД Таджикистана, у грузовика отказала тормозная система. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По поручению президента страны Эмомали Рахмона на место происшествия выехали министр внутренних дел и министр здравоохранения.

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