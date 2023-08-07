В Казахстане ожидаются ливни с ветром и градом

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 8-10 августа ожидается неустойчивая погода с сильными дождями, грозами и градом.

По данным синоптиков, в стране ожидаются дожди с грозами, в центре, на востоке, на северо-западе и на юго-востоке республики пройдут сильные дожди со шквалистым ветром и градом.

В температурном фоне особых изменений не ожидается. В западных регионах страны по-прежнему сохранится ясная и жаркая погода.

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