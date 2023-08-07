Песков заявил, что Путина переизберут на пост президента с результатом более 90% голосов

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - На президентских выборах 2024 года в России более 90% голосов будет подано за переизбрание Владимира Путина. Об этом в беседе с газетой The New York Times заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов», — сказал представитель Кремля.

Позже Дмитрий Песков заявил РБК, что американские журналисты поступили «как всегда» и все «переврали». «Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин еще официально не объявлял о намерении баллотироваться в президенты на пятый срок. Его текущие полномочия закончатся в марте 2024 года. Право избираться вновь Путин получил после того, как в Конституцию внесли поправки. Раньше она запрещала избираться на пост президента два раза подряд (в 2008 году на президентских выборах РФ победил Дмитрий Медведев), однако в 2020 году слово «подряд» убрали. Одновременно была принята поправка об обнулении текущих сроков Путина. Теперь он может баллотироваться на выборы в сумме еще два раза. В марте 2018 года Путин набрал 76,69% голосов (свыше 55 млн) на президентских выборах, что является рекордом в истории постсоветской России.

Также Песков дал комментарии The New York Times по поводу перспектив российско-украинского конфликта. По его словам, в настоящее время нет оснований для подписания соглашения и в обозримом будущем Россия будет продолжать «спецоперацию».

На вопрос, стремится ли Россия захватить больше украинских территорий помимо четырех областей, он ответил: «Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши».