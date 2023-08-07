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На западе Монголии две девочки погибли в результате удара молнии

CentralAsia (MNG) -  В сомоне Тариалан монгольского аймака Увс на западе Монголии две девочки в возрасте 11 и 12 лет, игравшие во дворе традиционной монгольской юрты, погибли в результате удара молнии. Об этом в воскресенье сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.

По данным ведомства, в результате удара молнии две девочки погибли на месте. Еще один 14-летний мальчик получил травмы, в настоящее время он находится на лечении в местной больнице.

По сообщению метеорологической службы Монголии, в ближайшие дни на большей части территории страны ожидаются сильные ливни с грозами.

Ввиду этого Главное управление по чрезвычайным ситуациям вновь призвало население принять дополнительные меры предосторожности.

источник: Синьхуа

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