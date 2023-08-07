В Монголии работы по строительству дороги Улан-Батор—Дархан идут на 60,2%

CentralAsia (MNG) - При финансировании Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития с 2019 года ведутся работы по расширению и реконструкции дороги Улан-Батор—Дархан и строительству дополнительной двухполосной дороги.

Строительные работы, финансируемые Азиатским банком развития, завершены, движение открыто. Что касается оставшихся двух наборов работы, второй набор имеет эффективность 72,27%, а четвертый набор — 66,5%. На дорожно-строительных работах задействовано 275 человек и 103 машины.

Строительство дополнительной двухполосной дороги, финансируемое Европейским банком реконструкции и развития, продолжается с завершением на 60,2%.

В частности, первый сет от пересечения Западных аймаков до перевала Хармодот имеет результативность 77,1 %, второй сет с тыла перевала Хармодот до Урьхана имеет результативность 54,2 %, третий сет от Урьхана до перекрестка Сумбэр имеет результативность 53,1 %, а четвертый комплект от пересечения Сумбэр до Цайдамской долины – 53,4 %, а пятый участок от Цайдамского ущелья до перекрестка Дархан – 63,2 %. Всего работает 548 человек и 259 единиц техники.

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