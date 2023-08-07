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ВОЗ выразила поддержку в ликвидации ущерба после наводнения в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Начальник Государственного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) генерал-майор Ариунбуян Гомбожав принял г-жу Сокорро Эскаланте, представителя Всемирной организации здравоохранения в Монголии.

Представительство ВОЗ выразило готовность к устранению вредных последствий, особенно для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, которые могут вспыхнуть после наводнения, поддержать стандарты и работу временных убежищ, а также оказать помощь семьям, пострадавшим от наводнения.

Всемирная организация здравоохранения давно сотрудничает с Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям и тесно сотрудничала во время пандемии Covid-19.

источник: ГУЧС

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