В Минобороны Украины назвали направление, где на прошлой неделе были самые тяжелые бои

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CentralAsia (CA) - Самые тяжелые бои на минувшей недели были на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории Харьковской области. Однако продвинуться россиянам не удалось. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает «РБК-Украина».

«На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону. Ему этого не удалось. Но противостояние было очень жесткое. У них такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории», - сказала Маляр в эфире телемарафона.

Маляр отметила, что на прошлой неделе обстановка была крайне сложной и напряженной - как на востоке, так и на юге.

«Враг для себя выбрал основным направлением именно восток. Наступление там продолжается еще с января этого года по нескольким направлениям. Это Лиманское, Купянское, Авдеевское, Марьинское и Бахмутское направления. Всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий», - сказала она.