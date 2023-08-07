Фильм «Барби» собрал более 1 млрд долларов за 17 дней в мировом прокате

CentralAsia (CA) - Кассовые сборы от мирового проката фильма Греты Гервиг «Барби» превысили 1 млрд долларов за 17 дней показа. Гервиг стала первым в истории режиссером, чья работа собрала такую сумму. Об этом пишет Variety.

«Комедия Греты Гервиг в розовом наряде превысила отметку 1 млрд долларов в мировом прокате, в том числе собрав 459 млн долларов в Северной Америке и еще 572 млн долларов - в других регионах мира Это делает Гервиг первой в истории женщиной-режиссером, чей фильм собрал миллиард долларов.

Три других миллиардных блокбастера были сняты женщинами в соавторстве: «Ледяное сердце» (1,3 млрд долларов) и «Ледяное сердце 2» (1,45 млрд долларов) Дженнифер Ли и Криса Бака, а также «Капитан Марвел» (1,1 млрд долларов) Анны Боден и Райана Флека», - пишет издание.

«Барби» достигла знаковой отметки всего через 17 дней после премьеры - быстрее всех в истории Warner Bros. - ранее удерживал рекорд «Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 2» (19 дней). В целом это восьмой фильм- «миллиардник» за 100-летнюю историю студии.

В Warner Bros. заявили, что «не часто теряют дар речи от результатов фильма», но «миллиард превзошел даже наши самые оптимистичные прогнозы».

«Барби» остается номером один в прокате уже третий уик-энд подряд, пишет Variety.

Фильм вышел в прокат 21 июля, превзойдя все ожидания, собрав 155 млн долл кассовых сборов в премьерный уик-энд - это рекорд 2023 года. Также это лучший старт для фильма, срежиссированного женщиной.