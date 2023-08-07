Президент Таджикистана произвел ротацию в руководящем составе погранвойск страны

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7 августа подписал указы об освобождении от должностей заместителей командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.

Так, Раджабзода Насимджон Холмурод освобождён от должности первого заместителя командующего Погранвойсками – начальника Главного штаба ПВ ГКНБ РТ в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба президента РТ.

На его пост назначен теперь уже бывший начальник управления Пограничных войск по Согдийской области Хикматулло Пиракзода.

Начальником пограничников в Согдийской области стал Умарзода Умар Сафар.

Также был освобожден еще один замкомандующего - Хушвахт Кишваршо Султон, отвечающий за разведку.

На его место президент назначил Шохвализода Тоджиддина Саида.

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